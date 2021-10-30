2021/10/30 | 22:09 - المصدر: السومرية نيوز

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عمليات بغداد توضح بشأن حدوث "نزاع عشائري" شرقي العاصمة

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