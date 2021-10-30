اموال العتبات المقدسة تنقذ بـ ’عملية جراحية’ سيدة أيزيدية من السرطان

2021/10/30 | 22:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مؤسسة وارث الدولية لمعالجة

الأورام السرطانية التابعة للعتبة

الحسينية المقدسة، الأربعاء 27 تشرين

الأول، نجاح عملية لاستئصال الخلايا

السرطانية لمريضة إيزيدية من أهالي

سنجار بمحافظة الموصل شمال الع

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