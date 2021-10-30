تقرير:عشية قمة غلاسكو.. بيانات مناخية

2021/10/30 | 22:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشية انعقاد قمة غلاسكو المناخية

والمعروفة بمؤتمر منظمة الأمم المتحدة

لتغير المناخ، أثارت تصريحات وزارة

البيئة العراقية، التي تشير فيها إلى أن

العراق يعد خامس أكثر دول العالم تضررا

من ظاهرة التغير المن

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