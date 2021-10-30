المفوضية تعلن فتح باب الطعون مجدداً ولكن بشروط

2021/10/30 | 22:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مفوضية الانتخابات، إعادة فتح باب الطعون على النتائج، فيما اشترطت حالة وحيدة تتعلق فقط بتوفر المدعيات الأولى التي لا تحمل توصية بالعد والفرز.

وأكدت أنها لمست حالة رضا لدى وكلاء الكيانات والمرشحين والمراقبين على مجريات العملية الجارية في بغداد.

وقال حسن سلمان، مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات، منذ أن بدأت المفوضية عد وفرز أصوات المحطات المطعون بنتائجها باشرت وفق جدول زمني محدد للمحافظات وانهت اليوم العملية مع ثلاث مئة وثمان وأربعين محطة بجانب الكرخ، كل الإشارات تبين أن النتائج مطابقة.

ولفت إلى أنه يوم غد ستجري عملية العد والفرز للمحطات المطعون بنتائجها في ست محافظات وهناك جوانب فنية ستراعى ولا يمكن التكهن بموعد الانتهاء.

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