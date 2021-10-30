فتح الباب أمام تقديم الطعون مجددا.. والمفوضية توضح: لحالة واحدة

2021/10/30 | 22:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مفوضية الانتخابات، السبت، فتح الباب أمام تقديم الطعون مجددا بالنسبة بالمدعيات الأولى التي تمت احالتها إلى الهيئة القضائية التي لا تحمل توصية بالعد والفرز فقط.

وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية، حسن سلمان، في تصريح صحفي تابعه NRT عربية اليوم، (30 تشرين الاول 2021)، انه "منذ أن بدأت مفوضية الانتخابات بعد وفرز أصوات المحطات المطعون بنتائجها باشرت وفق جدول زمني محدد للمحافظات وانهت هذا اليوم العملية مع 348 محطة بجانب الكرخ، وكل الإشارات تبين أن النتائج مطابقة".

وأكد سلمان، انه "من خلال تواجدنا اليومي بقاعة العد والفرز لمسنا حالة رضا من قبل وكلاء الأحزاب والمرشحين والمراقبين المحليين والدوليين على مجريات العملية ونتائجها، والامور بدأت تكون أكثر قناعة بالنسبة للمشتكين بصحة النتائج".

وأوضح، أنه "يوم غد ستجري عملية العد والفرز للمحطات المطعون بنتائجها في 6 محافظات وهناك جوانب فنية ستراعى ولا يمكن التكهن بموعد الانتهاء".

وبين، ان "المفوضية فتحت الباب أمام تقديم الطعون مجددا بالنسبة بالمدعيات الأولى التي تمت احالتها إلى الهيئة القضائية التي لا تحمل توصية بالعد والفرز فقط ما يمنح المجال أمام المشتكين لتقديم اوراقهم".

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