خلية الإعلام تنفي حدوث نزاع عشائري في بغداد: جريمة قتل فقط.. توخوا الدقة

2021/10/30 | 22:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

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بيان من خلية الإعلام الأمني=================توضيح من قيادة عمليات بغداد...............تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام أنباء عن حدوث نزاع عشائري بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في منطقة المعامل شرقي العاصمة.وتود القيادة أن تبين أنه بالساعة الخامسة وخمس وأربعون دقيقة من هذا اليوم، وردت معلومات بشأن حدوث حالة قتل أحد المواطنين من سكنة حسينية المعامل على الفور توجهت قوة من فرقة المشاة الحادية عشر، وتم تطويق مكان الحادث وإلقاء القبض على اثنين من الجناة، وضبط أداة الجريمة وهي عبارة عن ( بندقية كلاشنكوف مع مخازن عتاد عدد أربعة)، حيث إن الحادث كان بسبب خلاف بين المجنى عليه والمتهمين اللذين تم تسليمهما والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لينالا جزاءهما العادل، كما تدعو القيادة وسائل الإعلام الى توخي الدقة في نقل الأخبار من مصدرها الرسمي.

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