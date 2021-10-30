رونالدو يقود مانشستر يونايتد لهزيمة توتنهام بثلاثية نظيفة

2021/10/30 | 22:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني سحق مانشستر يونايتد مستضيفه توتنهام هوتسبير بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت على أرضية ملعب توتنهام هوتسبير ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.جاءت أهداف الشياطين الحمر […]

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