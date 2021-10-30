2021/10/30 | 22:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، السبت، شمول الوجبة الثالثة من العوائل النازحة في ديالى بمنحة المليون دينار.

وقالت مسؤولة دائرة الهجرة فرع ديالى، ابتهال محسن عناد، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم شمول 68 عائلة جديدة من نازحي قضاء المقدادية بمحافظة ديالى بالمنحة"، مؤكدة أن "كادر الوزارة مستمر بتوزيع منحة دولة رئيس الوزراء والبالغة مليون دينار".

وأضافت، أن "شمول العوائل الجديدة بالمنحة جاء بعد تدقيق صحة نزوحهم من قبل الجهات الأمنية".

ولفتت عناد إلى أن "فرع الوزارة في المحافظة، باشر بتوزيع المساعدات المتضمنة (السلات الغذائية والصحية)، على العوائل النازحة مباشرة بعد الاحداث الاخيرة في المقدادية، حيث تم توزيع 167 سلة غذائية و167 سلة صحية بينهم".

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