أفغانستان.. هجوم يستهدف صحفيا يعمل في إذاعة إيرانية

2021/10/30 | 22:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح مسلحان على دراجة نارية النار على صحفي إذاعي في سيارته في العاصمة الأفغانية كابول، مما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة.

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