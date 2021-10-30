عمليات بغداد توضح بشأن حدوث “نزاع عشائري” شرقي العاصمة

2021/10/30 | 22:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت قيادة عمليات بغداد، السبت، بياناً بشأن حدوث “نزاع عشائري” شرقي العاصمة، مؤكدة أن الحادث عبارة عن خلاف.

وقالت القيادة في بيان، إن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام تداولت أنباء عن حدوث نزاع عشائري بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في منطقة المعامل شرقي العاصمة”.

وأضافت “تبين أنه بالساعة الخامسة وخمس وأربعون دقيقة من هذا اليوم، وردت معلومات بشأن حدوث حالة قتل أحد المواطنين من سكنة حسينية المعامل على الفور توجهت قوة من فرقة المشاة الحادية عشر، وتم تطويق مكان الحادث وإلقاء القبض على اثنين من الجناة، وضبط أداة الجريمة وهي عبارة عن (بندقية كلاشنكوف مع مخازن عتاد عدد أربعة)”، موضحة أن “الحادث كان بسبب خلاف بين المجنى عليه والمتهمين اللذين تم تسليمهما والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لينالا جزاءهما العادل”.

وكان مصدر امني أفاد، اليوم السبت، بنادلاع نزاع عشائري ضمن حي البتول بمنطقة المعامل شرقي بغداد.

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