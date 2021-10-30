البيشمركة في كربلاء الثلاثاء القادم

2021/10/30 | 22:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستضيف نادي كربلاء الرياضي في الجولة

الثالثة من دوري الدرجة الاولى نادي

بيشمركة القادم من محافظة السليمانية

في الساعه 2:45 دقيقه و على ملعب كربلاء

القديم

يذكر آن نادي بيشمركة في المركز الاول

برصيد س

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