إصابات كوفيد-19 اليومية في فرنسا تتجاوز 7000 لأول مرة منذ منتصف سبتمبر

2021/10/30 | 22:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت السلطات الصحية الفرنسية 7360 إصابة

جديدة بكوفيد-19 اليوم السبت مما جعل

حصيلة الإصابات اليومية تتجاوز 7000

إصابة للمرة الأولى منذ يوم 21 سبتمبر

أيلول.

وفي مؤشر آخر على زيادة انتشار الفيروس

مرة أخر

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