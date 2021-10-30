داعش يشن هجوما على البيشمركة في كركوك ويوقع ضحيتين

2021/10/30 | 22:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، السبت، بمقتل عنصرين من البيشمركة اثر هجوم لداعش في منطقة "زركه زراو" بمحافظة كركوك.

وقال المصدر لـNRT عربية اليوم، (30 تشرين الاول 2021)، ان داعش شنت هجوما على منطقة زركه زراو في كركوك، مما اسفر عن مقتل عنصرين من الفوج الثاني اللواء العاشر لوزارة البيشمركة".

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