الهجرة تعلن شمول وجبة جديدة بمنحة المليون في ديالى

2021/10/30 | 22:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، السبت، شمول الوجبة الثالثة من العوائل النازحة في ديالى بمنحة المليون ليصبح العدد الكلي 227 عائلة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (30 تشرين الاول 2021)، انه تم "شمول 68 عائلة جديدة من العوائل النازحة من قضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالى، بمنحة دولة رئيس الوزراء، (المليون دينار عراقي)".

ونقل البيان عن مسؤولة دائرة الهجرة فرع ديالى، ابتهال محسن عناد، قولها إنه "بتوجيه وزيرة الهجرة، تم شمول 68 عائلة جديدة من نازحي قضاء المقدادية بمحافظة ديالى بالمنحة"، مؤكدة ان "كادر الوزارة مستمر بتوزيع منحة دولة رئيس الوزراء والبالغة مليون دينار".

وأضافت عناد، ان "شمول العوائل الجديدة بالمنحة جاء بعد تدقيق صحة نزوحهم من قبل الجهات الأمنية".

ولفتت الى ان "فرع الوزارة في المحافظة، باشر بتوزيع المساعدات المتضمنة (السلات الغذائية والصحية)، على العوائل النازحة مباشرة بعد الاحداث الاخيرة في المقدادية، حيث تم توزيع 167 سلة غذائية و167 سلة صحية بينهم".

واختتم البيان بالقول ان "وزارة الهجرة شملت جميع النازحين خلال الثلاثة ايام الماضية بمنحة رئيس الوزراء (مليون دينار) والبالغ عددهم 227 عائلة لغاية الان".

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