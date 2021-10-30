استشهاد منتسبين إثنين في البيشمركة بهجوم إرهابي شمال كركوك

2021/10/30 | 22:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – واعأعلن جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان، استشهاد منتسبين اثنين من قوات البيشمركة شمال كركوك.وذكر بيان للجهاز تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، أن "تنظيم داعش الإرهابي شن هجوما على الفوج الثاني لواء 10 التابع لوزارة البيشمركة، في منطقة زركة زراو شمال محافظة كركوك، ما اسفر عن استشهاد منتسبين اثنين من قوات البيشمركة".

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