شاهد بالفيديو.. الخطيب: اللاجئون الذين يتجهون الى اوروبا ليسوا عراقيين فقط

2021/10/30 | 22:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tEjxHGjet0o

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