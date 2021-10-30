2021/10/30 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة تلحق بنفط الوسط أول خسارة في الدوري الممتاز بغداد- الزمان جرت اليوم مساء اليوم مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري الكرة الممتاز جمعت بين فريقي نادي الشرطة وضيفه نادي نفط الوسط، انتهى اللقاء بفوز فريق نادي الشرطة وجاء هدف فريق الشرطة في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول عن طريق […]

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