2021/10/30 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( لاي- فاي ) الزمان (21) خطوط التماس في مكوّنات حرب عالميّة ثالثة – عبد الرضا سلمان حساني مقاربة تكنوسياسيّة مالذي قصده البرت آينشتاين حين قال(..أنا لاأعرف السلاح الذي سيُقاتل به في الحرب العالميّة الثالثة، ولكنّي أعرف أنّ القتال في الحرب العالميّة الرابعة سيكون بالعصي والحجارة..)؟ ضمن الأستقراء، نحاول وضع خطوط تماس بين الحقب الزمنيّة الفاصلة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطوط التماس في مكوّنات حرب عالميّة ثالثة – عبد الرضا سلمان حساني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطوط التماس في مكوّنات حرب عالميّة ثالثة – عبد الرضا سلمان حساني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).