2021/10/30 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رونالدو يحطّم رقم ميسي بعد إعلانه حمل جورجينا بتوأم { لندن- وكالات: حطم كريستيانو رونالدو، رقم ميسي في عدد الإعجابات بمنشور رياضي في تاريخ موقع التواصل الاجتماعي.فقد حظي منشور رونالدو على الموقع الذي أعلن فيه انتظاره مع شريكة حياته عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغيز، ولادة توأم، حظي بإعجاب أكثر من 26 مليون و868 ألف […]

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