بايدن يبحث مع رئيس الاتحاد الأفريقي الوضع في السودان

2021/10/30 | 22:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الاتحاد الأفريقي، فيليكس تشيسكيدي، وبحث معه دعم السلام والأمن في أفريقيا، وفق ما أعلن البيت الأبيض، السبت.

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