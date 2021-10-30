سلطنة عٌمان: نأسف لتأزم العلاقات بين لبنان ودول عربية.. وندعو للحوار وضبط النفس

2021/10/30 | 23:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت سلطنة عُمان "عن أسفها⁩ العميق لتأزم العلاقات بين عدد من الدول العربية والجمهورية اللبنانية"، في معرض تعليقها على خلاف السعودية ولبنان على أثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول الحرب في اليمن، اعتبرتها المملكة "مسيئة".

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