شاسوار عبدالواحد يعلن عدم المشاركة في الحكومة العراقية الجديدة.. ويطلق تعهدا

2021/10/30 | 23:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبدالواحد، السبت، عدم المشاركة في الحكومة العراقية الجديدة، متعهدا بمعالجة المشاكل الداخلية في الاقليم وكذلك المتعلقة مع بغداد في غضون شهرين في حال تسنم رئاسة وزراء اقليم كوردستان من قبل الجيل الجديد .

وقال عبدالواحد، في لقاء متلفز تابعه NRT عربية اليوم، (30 تشرين الاول 2021)، انه "سنبدي رأينا بتشكيل الحكومة واختيار الاشخاص لكن لن نشارك فيها".

وأضاف، ان "جمهورنا لايريد منا ان نشارك في الحكومة، بل نكون معارضة"، مشيرا إلى ان "دخولنا في الجهاز التنفيذي يفقدنا جمهورنا".

وتابع عبدالواحد، "كنا الوحيدون في الدورة السابقة كمعارضة، لكن اشتروا اصواتنا وفعلوا ما فعلوا بنوابنا، ونتمنى ان تكون المعارضة قوية في الدورة الحالية"، لافتا إلى اننا "سنراقب الحكومة بانصاف دون مآرب شخصية".

وذكر ان "لدينا اجتماعات وتنسيق مع جهات مختلفة، وسنكثف جهودنا في المستقبل وننتظر النتائج الرسمية والمصادقة من قبل المحكمة الاتحادية، وبعدها نبحث من هو الاقرب لنا في المعارضة الحقيقية".

واردف رئيس حراك الجيل الجديد، "نحتاج الى سياسيين شجعان ليكونوا جزء من الحكومة من خلال الاغلبية في الحكومة والاقلية في المعارضة"

ودعا عبدالواحد "الخاسرين في الانتخابات إلى مراقبة الحكومة واعطاء الفرصة للفائزين بتشكيل الحكومة ومن ثم تهيئة انفسهم للدورة المقبلة والفوز بمقاعد اكثر".

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