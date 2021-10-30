مقتل عنصرين من البيشمركة بهجوم مسلح قرب كركوك

2021/10/30 | 23:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، بمقتل اثنين من عناصر البيشمركة بهجوم مسلح قرب محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عناصر داعش هاجموا قوات البيشمركة في منطقة زيرجا قرب محافظة كركوك ما اسفر عن مقتل اثنين من عناصر البيشمركة".

وأضاف المصدر أنه "تجري الان عملية بحث وتفتيش عن المنفذين".

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