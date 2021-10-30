سقوط قذائف على احدى قرى جنوب بعقوبة

2021/10/30 | 23:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى بسقوط قذائف هاون مساء يوم السبت على إحدى القرى الواقعة جنوب بعقوبة مركز المحافظة.وقال المصدر إن “خمس قذائف هاون سقطت على قرية (الجديدة) جنوبي ناحية بهرز (9 كم جنوب بعقوبة) دون أي خسائر أو اصابات بشرية”.وأكد المصدر أن “مصدر القذائف مجهول وسط ترجيحات بضلوع داعش بإطلاقها”، […]

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