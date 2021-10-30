القبض على متهم بالسطو على صيرفة وسرقة مبلغ كبير

2021/10/30 | 23:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت شرطة بغداد، السبت، القبض على متهم قام بالسطو على أحد الصيرفات وسرقة مبلغ مالي كبير.

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وذكرت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (30 تشرين الاول 2021)، انه "بناء على معلومات دقيقة توفرت لدى قسم شرطة الكرادة التابع الى قيادة شرطة بغداد وبالتعاون مع مكافحة الاجرام في بابل أشرف قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة على فريق عمل متخصص تمكن من القاء القبض على احد المتهمين بالسطو المسلح على احد الصيرفات وسرقة مبلغ مالي من عشرات الملايين مع ٩٠٠ كارت تعبئة رصيد".

وأضاف البيان أنه "تم استدراج المتهم ونصب كمين محكم استمر لـ 48 ساعة حيث القي القبض عليه وتسليمه الى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

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