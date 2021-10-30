لكي تكون مخرجاً مسرحياً ناجحاً!! - سامي عبد الحميد

2021/10/30 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_عبد_الحميد | 2 - 2 |في التكوين ، تعمل عناصر التشكيل (الخط والسطح والكتلة واللون والملمس والفراغ عملها وتساهم في تحقيق تفسير الصورة المسرحية ، فلأشكال الخطوط المستقيمة والمتعرجة والمنحنية والعمودية والأفقية معانيها ولأشكال السطوح على اختلاف أنواعها المربعة والمثلثة والدائرية وغيرها معانيها.



وللكتل بحجومها واشكالها المكعبة والمخروطية والاسطوانية وغيرها ايضاً معناها وكذلك لألوانها معانيها ولملمسها معانيه ......





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