2021/10/30 | 23:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6UiM-4bJOm0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة | شاسوار عبدالواحد: ذهابنا للمعارضة لعدم إيماننا بالمحاصصة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاشرة | شاسوار عبدالواحد: ذهابنا للمعارضة لعدم إيماننا بالمحاصصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).