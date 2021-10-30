قتلى بسبب الموسيقى في حفل زفاف.. وطالبان تتنصّل من الهجوم

2021/10/30 | 23:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام مسلحون قدّموا أنفسهم على أنهم من طالبان بإطلاق الرصاص على مدعوين إلى حفل زفاف في أفغانستان، بسبب عزف الموسيقى ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وفق ما ذكرت السبت حكومة طالبان.

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