2021/10/30 | 23:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيول تجبر اربيل على تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد المركز الخبري الوطني.

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