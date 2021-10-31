"نتوحد ضد خصومنا".. ضاحي خلفان يعلق على قرار الإمارات سحب دبلوماسييها من لبنان

2021/10/30 | 23:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق الفريق ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي، السبت، على قرار الإمارات سحب دبلوماسييها من لبنان؛ تضامنًا مع السعودية على أثر تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

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