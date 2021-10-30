السيد الصدر: أدعو جميع الدول ذات التدخلات الواضحة بالشأن العراقي إلى سحب يدها فورا

2021/10/30 | 23:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر جميع الدول ذات التدخلات الواضحة بالشأن العراقي إلى سحب يدها فورا.

وقال السيد الصدر، إن أخبارا مؤكدة تصله حول تدخلات إقليمية بالشأن العراقي الانتخابي، والضغط على الكتل والجهات السياسية من أجل مصالح خارجية فيها ضرر كبير على العراق وشعبه، وأشار إلى أنه شخصيا رفض التحاور معهم، ويدعو الكتل إلى عدم اللجوء إليهم وإدخالهم في الشؤون الداخلية للعراق، وأوضح زعيم التيار الصدري في تغريدة أن مثل هذه التدخلات فيها إهانة للعراق وشعبه واستقلاله وهيبة سيادته.

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