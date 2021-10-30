العراق يعلن الحرب على شخصيات سلبت أمواله | تقرير

2021/10/30 | 23:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتحرك العراق بخطى ثابتة نحو استعادة أمواله المنهوبة، من خلال تنسيق مع دول عربية ومتابعة دولية، بعد توجيهات حكومية واهتمام رئيس الجمهورية، وهو ما تحقق بنتائج عملية حققتها اللجنة العليا لمكافحة الفساد.

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