2021/10/30 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد

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