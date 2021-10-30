"اتفاق بين هذه الاطراف على عدم التجديد".. حداد: لا ولاية ثانية لبرهم صالح

2021/10/30 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتوقع النائب الثاني لرئيس البرلمان المنحل بشير حداد، اليوم السبت، اختيار الأحزاب الكردية اختيار شخصية أخرى لرئاسة الجمهورية غير برهم صالح بنسبة 80% وعدم تجديد الولاية له.

وقال حداد في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، ان "موقع رئيس الجمهورية بروتكولي الا ان برهم صالح استطاع ان يعطيه حيوية".

واستبعد حداد "تجديد الولاية الثانية بمنصب رئيس الجمهورية لبرهم صالح"، مبينا ان "اتفاق الحزبين اليكتي والبارتي على استبدال برهم صالح لمنصب الرئاسة بنسبة 80%".

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