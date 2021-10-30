داعش يشن هجوما على البيشمركة غرب طوز خورماتو

2021/10/30 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أفاد جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان، يوم السبت، بسقوط ضحيتين من قوات البيشمركة في هجوم لداعش بمحافظة كركوك.

وقال الجهاز في بيان، إن "إرهابيي داعش شنوا هجوماً على الفوج الثاني من اللواء العاشر التابع لوزارة البيشمركة في منطقة زركَة زراو بمحور كركوك".

وأضاف البيان: "للأسف، استشهد مقاتلان من البيشمركة نتيجة الهجوم".

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