الكويت تباشر بخطتها لتطعيم الأطفال ضد كورونا

2021/10/30 | 23:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، انطلاق التسجيل لتطعيم الأطفال بدءاً من عمر 5 سنوات ضد فيروس كورونا.وقالت صحيفة الأنباء الكويتية، إن “وزارة الصحة فتحت التسجيل لتطعيم لقاح COVID-19 للأطفال من عمر 5 سنوات فما فوق عبر موقعها الالكتروني‏”.وفي يوليو/ تموز الماضي، بدأت الكويت في حملة لتطعيم الأطفال بين 12 …

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