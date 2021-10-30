الكهرباء تعلن عن 3 خطط لزيادة الإنتاج وإجراءات تسبق فصل الشتاء

2021/10/30 | 23:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، تنفيذ أعمال تأهيل لمحطاتها وإدخال خطوط ناقلة جديدة استعداداً لفصل الشتاء، فيما كشفت عن أعمال مستمرة تتضمن 3 خطط لزيادة الإنتاج بـ (50) ألف ميكاواط خلال 5 سنوات.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى للوكالة الرسمية، إن “هناك استعدادات كبيرة لاستقبال موسم الأمطار وفصل الشتاء عبر تأهيل …

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