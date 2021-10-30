سلطنة عمان تعرب عن اسفها لتأزم العلاقات بين عدد من الدول العربية ولبنان

2021/10/30 | 23:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعربت سلطنة عُمان، السبت، عن "أسفها العميق لتأزم العلاقات بين عدد من الدول العربية والجمهورية اللبنانية"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية.ودعت سلطنة عُمان الجميع إلى "ضبط النفس، والعمل على تجنب التصعيد، ومعالجة الخلافات عبر الحوار والتفاهم، بما يحفظ للدول وشعوبها الشقيقة مصالحها العليا في الأمن والاستقرار، والتعاون القائم على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".وكانت دول السعودية والبحرين والكويت ، قررت سحب سفرائها ودبلوماسييها من لبنان، ردا على تصريحات وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الحرب ضد اليمن ".يذكر ان دولة الإمارات العربية المتحدة قد اعلنت ، رسميا اليوم السبت ،عن سحب دبلوماسييها من لبنان تضامناً مع المملكة العربية السعودية ، كما أوصت مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان"./انتهى2

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