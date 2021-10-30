استشهاد عنصرين من البيشمركة شمال غرب كركوك

2021/10/30 | 23:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/هاجم عناصر تنظيم داعش الإرهابي، مساء اليوم السبت قوات البيشمركة في محور كركوك، مما أسفر عن استشهاد مقاتلين اثنين من البيشمركة.وأفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيان أن إرهابيي داعش "شنوا قبل قليل هجوماً على الفوج الثاني من اللواء العاشر التابع لوزارة البيشمركة في منطقة زركَة زراو بمحور كركوك".وأضاف البيان: استشهد مقاتلان من البيشمركة نتيجة الهجوم"./انتهى

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