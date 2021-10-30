تجدد عمليات القصف في قرية جديدة بمحافظة ديالى

2021/10/30 | 23:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في ديالى، السبت، بتعرض قرية شوك الريم جنوبي غربي ناحية المقدادية لقصف بقذائف الهاون للمرة الثالثة خلال 4 ايام.

وقال المصدر لـNRT عربية اليوم، (30 تشرين الاول 2021)، ان "خمس قذائف هاون سقطت على قرية شوك الريم جنوبي غرب المقدادية وللمرة الثالثة خلال 4 ايام دون أي خسائر أو اصابات بشرية".

وأوضح ان "الهاونات مجهولة المصدر"، مشيرا إلى ان "القوات الأمنية شنت حملة تمشيط بحثا عن مصادر اطلاق الهاونات".

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