الهجرة تعلن عدد العوائل النازحة من قضاء المقدادية في ديالى

2021/10/30 | 23:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، السبت، عدد العوائل التي نزحت من قرية نهر الإمام، في قضاء المقدادية بسبب التوتر الأمني في القضاء.

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وقال وكيل الوزارة كريم النوري في حوار أجراه معه الزميل أحمد الطيب تابعه "ناس"، (30 تشرين الأول 2021): إن "وزارة الهجرة والمهجرين مستنفرة في ديالى لدعم العوائل النازحة من قضاء المقدادية، ويوم أمس تسلمت 49 عائلة منحة رئيس الوزراء".

وأضاف، أن "عدد العوائل التي نزحت من القضاء بعد الهجوم الأخير الذي طاله، بلغ 227 عائلة".

وتابع، "وندعو إلى عدم الانسياق وراء الإعلام المضاد (الفيسبوكيات)، وما يتداوله من أراء مختلفة، وما يقال هنا وهناك عن أعداد العوائل النازحة غير صحيح"، مبينا أن "الإعلام المنفلت أخطر من السلاح المنفلت".

وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، في وقت سابق، شمول 68 عائلة جديدة من العوائل النازحة من قضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالى، بمنحة المليون دينار عراقي التي اطلقها رئيس الوزراء.

وقالت مسؤولة دائرة الهجرة فرع ديالى، ابتهال محسن عناد، في بيان تلقى "ناس" (30 تشرين الأول 2021)، إنه "بتوجيه وزيرة الهجرة، تم شمول 68 عائلة جديدة من نازحي قضاء المقدادية بمحافظة ديالى بالمنحة "، مؤكدة أن "كادر الوزارة مستمر بتوزيع منحة دولة رئيس الوزراء والبالغة مليون دينار".

وأضافت أن، "شمول العوائل الجديدة بالمنحة جاء بعد تدقيق صحة نزوحهم من قبل الجهات الأمنية".

كما لفتت عناد الى أن "فرع الوزارة في المحافظة، باشر بتوزيع المساعدات المتضمنة (السلات الغذائية والصحية)، على العوائل النازحة مباشرة بعد الاحداث الاخيرة في المقدادية ،حيث تم توزيع 167 سلة غذائية و167 سلة صحية بينهم".

يذكر ان وزارة الهجرة شملت جميع النازحين خلال الثلاثة ايام الماضية بمنحة رئيس الوزراء (مليون دينار) والبالغ عددهم 227 عائلة لغاية ألان.

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