2021/10/30 | 23:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتيبة النوفيتشوك..قتلة روسيا الجدد (الجزء الثاني)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتيبة النوفيتشوك.. قتلة روسيا الجدد (الجزء الثاني)) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتيبة النوفيتشوك.. قتلة روسيا الجدد (الجزء الثاني)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).