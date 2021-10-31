2021/10/31 | 00:11 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يتهم دولا بالتدخل في الشأن العراقي ويؤكد أنه رفض التحاور معها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/31 | 00:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يتهم دولا بالتدخل في الشأن العراقي ويؤكد أنه رفض التحاور معها) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يتهم دولا بالتدخل في الشأن العراقي ويؤكد أنه رفض التحاور معها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).