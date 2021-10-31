2021/10/31 | 00:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

إنتهت المباراة التي جمعت فريق برشلونة، مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس، في مباراة الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني، بتعادلهما بنتيجة (1-1).وبالتالي رفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى 16 نقطة، في المركز التاسع، أما ألافيس فقد أصبح بـ 10 نقاط، في المركز السادس عشر.

كاد برشلونة أن يفتتح التسجيل بكرة رأسية خطيرة من قلب الدفاع إيريك جارسيا، في الدقيقة الـ 18، لكن الحارس أنطونيو سيفيرا تصدى للمحاولة.وفي الدقيقة الـ 21 حاول سيرجيو أجويرو بكرة قوية، ولكنها أخطأت المرمى، النجم الأرجنتيني لم يتمكن من إكمال المواجهة، وغادر الملعب مصاباً في الدقيقة الـ 42.وبعد 3 دقائق من إنطلاق الشوط الثاني، افتتح صاحب الأرض التسجيل، بتسديدة غاية في الروعة من النجم الهولندي ممفيس ديباي، سكنت الشباك.

دقائق بعد ذلك يدرك الضيوف التعادل، بعد نقلات رائعة من لاعبي ألافيس، أنهاها لويس ريوخا ببراعة، في مرمى حارس البارسا مارك أندريه تير شتيجن.

وفي الدقيقة الـ 57 سدد جوردي ألبا كرة علقت المرمى، ثم بعد دقيقة سدد ديباي كرة أخرى، لكن ردها القائم، ثم أنقذ الحارس سيفيرا انفراد للهولندي في الدقيقة الـ 60.

ومع الوصول للدقيقة الـ 74 أنقذ إيريك جارسيا برشلونة من هجمة خطيرة لفريق ألافيس، وفي اللحظات الأخيرة أهدر البديل بالدي فرصة هدف الفوز لبرشلونة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يتعثر مجدداً في مباراته مع الافيس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يتعثر مجدداً في مباراته مع الافيس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).