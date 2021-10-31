سقوط قذائف هاون على قري / شوك الريم / في المقدادية بديالى

2021/10/31 | 00:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / سقطت قذائف هاون على قرية بأطراف المقدادية في محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم إن 5 قذائف هاون اطلقت من مكان مجهول سقطت على قرية(شوك الريم)جنوب غرب المقدادية شمال شرق بعقوبة دون أي خسائر أو اصابات بشرية".وأضاف ان "القوات الأمنية شنت حملة تمشيط بحثا عن مصادر اطلاق الهاونات"./انتهى

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