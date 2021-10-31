محافظ ذي قار يعلن عن مشروع بناء مول ومرآب متعدد الطوابق في مركز مدينة الناصرية

2021/10/31 | 00:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن محافظ ذي قار، احمد غني الخفاجي ،عن مشروع بناء مول مع مرآب متعدد الطوابق بمساحة 5000 م2، وعلى ارض العيادة الخارجية سابقاً وسط الناصرية .وقال المحافظ / حسب بيان لمكتبه / ان : المشروع يتكون من سرداب وطابق ارضي وثلاثة طوابق علوية وهو مشروع حضاري من شانه أن يرتقي بالواقع الخدمي للمحافظة.وأضاف ان : الادارة المحلية في المحافظة لديها خطة لانشاء مشاريع متعددة في المحافظة يكون بناؤها حسب مواصفات عالمية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمحافظة ذي قار ./انتهى3

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