أول محافظة عراقية تعطل الدوام غدا الاحد بسبب الامطار

2021/10/31 | 00:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر محافظ اربيل ، أوميد خوشناو، السبت، تعطيل الدوام الرسمي غدا الاحد بسبب هطول الامطار الغزيرة.

وقال خوشناو في بيان اليوم، (30 تشرين الاول 2021)، انه "نتيجة لهطول الامطار الغزيرة والحالوب بحدود محافظة اربيل وعرقلة حركة النقل بسبب الفيضانات، تقرر تعطيل الدوام في جميع الدوائر الرسمية والمدارس للمحافظة غدا الاحد، باستثناء الدوائر الخدمية".

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