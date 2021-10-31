سجال بين النوري والنشوع حول شهادة هادي العامري: لديه دورة أركان عالمية! (فيديو)

2021/10/31 | 00:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناسنشب سجال بين وكيل وزارة الهجرة، كريم النوري، والخبير الأمني، علاء النشوع، بشأن الشهادة التي يحملها رئيس تحالف الفتح هادي العامري.

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وقال النوري، خلال مشاركته في برنامج الثامنة الذي يقدمه الزميل أحمد الطيب، وتابعه "ناس" (30 تشرين الأول 2021)، إن "هادي العامري لديه شهادة دورة أركان من أفضل الدورات في العالم".

لكن النشوع رد على ذلك، بأن من شروط دخول دورات الأركان، هو الحصول على شهاد بكالوريوس في الكلية العسكرية، وذلك قبل نهاية البرنامج.

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