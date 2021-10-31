2021/10/31 | 00:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحسم التعادل الإيجابي (1-1) مواجهة برشلونة وديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ12 من الليجا، في معقل البلوجرانا "كامب نو".وسجل لبرشلونة ممفيس ديباي في الدقيقة 49، بينما سجل لديبورتيفو ألافيس لويس ريوخا في الدقيقة 52.وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع، ورفع ديبورتيفو ألافيس رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس عشر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يواصل نزيف النقاط بعد تعادله أمام ألافيس) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يواصل نزيف النقاط بعد تعادله أمام ألافيس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).