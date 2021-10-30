2021/10/31 | 00:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغيب شي جين بينغ عن قمتي مجموعة العشرين والمناخ هذا الأسبوع، وهو غياب غير مفاجئ كون الرئيس الصيني لم يغادر الصين منذ 21 شهرا لأسباب تؤشر إلى تحول في السياسة الخارجية لبكين، وفق صحيفة أميركية.

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